De Jonge informeert Kamer over gedwongen zorgwetten

In de brief geeft de minister onder meer antwoord op vragen over de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel om onvrijwillige zorg in de thuissituatie toe te passen.

De minister antwoordt dat de wet op dit punt is aangepast zodat deze functie ook door GZ-psychologen en orthopedagoog-generalisten kan worden bekleed. Gedurende het overgangsjaar wordt, samen met het veld, gekeken hoe dit in de praktijk vorm gegeven kan worden.

Administratieve lasten

Een andere vraag betreft de gevreesde toename van de administratieve lasten nu de Wvggz en de Wzd meer vormen van verplichte zorg kennen die geregistreerd moet worden dan de Wet Bopz.

Het antwoord van de minister luidt dat in afstemming met het veld zo veel mogelijk is aangesloten bij de bestaande registratie van dwangzorg om zo geen verzwaring van de regeldruk te bewerkstelligen.

Voor de regeldruk betekent dit voor een zorgaanbieder dat de registratie van verplichte zorg blijft, maar de vermindering in de regeldruk wordt behaald door een aanzienlijke vermindering in aanlevermomenten aan de IGJ, aldus de minister.