De Jonge krijgt geen toestemming voor het gebruik van telecomdata

Minister Hugo de Jonge krijgt geen toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens om data van telecomproviders te delen. Hij wil dit doen om bewegingen van Nederlanders in kaart te brengen, maar de AP vindt dat daar een nieuwe wet voor nodig is.

Dat meldt de Volkskrant. Volgens de AP is het gebruik van locatiegegevens om de bewegingen van Nederlanders in kaart te brengen alleen toegestaan als daar een nieuwe wet voor komt.

Vraagtekens

Volgens De Jonge zijn de te delen gegevens anoniem, maar de toezichthouder zet hier vraagtekens bij. ‘Wie weet waar iemand woont of werkt en die gegevens combineert met de ‘geanonimiseerde’ locatiegegevens van heel veel mensen, kan met die combinatie achterhalen wie bij welke locatiegegevens hoort,’ aldus de AP.

Overigens is privacy niet het enige probleem met de locatiedata. In de gesprekken die de AP tot nu toe heeft gevoerd, kon de overheid niet duidelijk maken wat het precieze doel is van de data, aldus de toezichthouder.

Reactie providers

De providers geven aan zich te houden aan de privacywetgeving. “Wij willen helpen waar we kunnen, maar we volgen het standpunt van de AP,” zegt een woordvoerder van KPN.