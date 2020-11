De Jonge: regels euthanasie zijn niet verruimd maar verhelderd

Er is geen sprake van een verruiming van de wettelijke regels voor euthanasie. Het gaat alleen om een verduidelijking van de bestaande regels in verband met een uitspraak van de Hoge Raad, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in de Tweede Kamer na vragen van de SGP. De orthodox-christelijke partij sloeg aan op uitspraken van de voorzitter van de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s) dat het makkelijker wordt om bij ouderen die wilsonbekwaam zijn, bijvoorbeeld vanwege dementie, hun leven te beëindigen.

Dat is niet het geval, stelde de minister. Hij herkent zich niet in de berichtgeving van vorige week over de kwestie. De wetgeving is niet gewijzigd en ook de duiding en de wetsuitleg die rechters eraan geven, is niet veranderd, benadrukte De Jonge. Hij had dat al in juli aan de Tweede Kamer gemeld, na het arrest van de hoogste rechter.

Handreiking

Het is volgens hem wel zo dat de euthanasiecode op een aantal punten is aangepast en verhelderd naar aanleiding van de uitspraak. Dat is een soort handreiking van de RTE’s voor de artsen en die ook is bedoeld als voorlichtingsmateriaal voor familieleden, aldus de minister. De vraag die voor lag, was of een eerder opgestelde schriftelijke wilsverklaring in de plaats kan komen van de mondelinge uiting van een betrokkene om te willen overlijden. Het antwoord op die vraag is vanuit het ministerie altijd ‘ja’ geweest, stelt de minister. De Hoge Raad bevestigde dat en daarop hebben de toetsingscommissies “een vertaalslag” hiervan gemaakt voor de artsen en patiënten. De meeste partijen in de Kamer zijn daar blij mee, lieten ze weten.

Gesprek met bezorgde artsen

Per jaar komt het twee tot drie keer voor dat euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie wordt toegepast. Dat zal ook niet echt toenemen, verwacht de minister, omdat er ook nog aan allerlei andere voorwaarden moet worden voldaan, zoals ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De SGP is fel tegen de euthanasiewet en hekelt iedere verruiming. Daarbij vreest de partij dat artsen onder druk van de familie gezet kunnen worden om bij wilsonbekwamen het leven te beëindigen terwijl de betrokkene dat mogelijk zelf niet (meer) wil. Op verzoek van SGP’er Roelof Bisschop zal de minister in gesprek gaan met bezorgde artsen, die hierover een manifest hebben opgesteld. (ANP)