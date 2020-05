De Jonge: structueel naar 1700 IC-bedden kunnen opschalen

Daarom moet het aantal intensive care-bedden structureel omhoog kunnen naar 1700. Hij maakt daar afspraken over met ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen.

Uitbraakfase voorbij

“De draagkracht van de zorg moeten we serieus nemen”, zegt De Jonge. Hij belooft zorgpersoneel te blijven betrekken bij de uitwerking van corona-plannen. Het aantal corona-patiënten op de intensive care blijft dalen. Het kabinet verwacht dat de versoepelingen van de maatregelen per half mei weinig invloed zal hebben op de bezetting van ic-bedden. Maar het is belangrijk dat de “reguliere zorg niet meer zo belast wordt als de afgelopen tijd”, aldus De Jonge. “De uitbraakfase is voorbij en daar willen we ook niet naar terug.”

Uitgesteld

Maar tal van operaties zijn de afgelopen tijd uitgesteld. Ziekenhuizen verwachten een enorm stuwmeer aan uitgestelde zorg op de intensive care. “Daarom moet je structureel naar een op te schalen capaciteit van 1700”, zegt de zorgminister. Zo wil hij “ieder vuurtje dat ergens oplaait meteen kunnen uittrappen.” (ANP)