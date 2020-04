De Jonge: vanaf 11 mei weer bezoek in verpleeghuizen

Minister Hugo de Jonge wil een eerste groep verpleeghuizen vanaf 11 mei in beperkte mate bezoekers moeten kunnen toelaten, zij het wel onder strenge eisen, schrijft het Nederlands Dagblad.

Dat zegt De Jonge in een interview met de krant. “Ik ben nu bezig met een voorstel voor de bezoekregeling, waarover ik op maandag 4 mei advies wil vragen aan het Outbreak Management Team”, aldus de bewindsman. Dat team van medische experts adviseert het kabinet over het terugdringen van het coronavirus.

Pilot

Volgende week woensdag, 6 mei, wil De Jonge vervolgens een besluit nemen, “zodat we op 11 mei met een pilot kunnen starten van een groep verpleeghuizen die vooruitloopt op de rest van het land. We moeten eerst zien hoe dat in de praktijk gaat.”

Sinds 20 maart geldt een strikt bezoekverbod voor verpleeghuizen, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het handhaven van een totaal bezoekverbod is volgens De Jonge niet acceptabel. (ANP)