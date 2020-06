De Jonge: verpleeghuisbewoner heeft recht op bezoek

Dat verpleeghuizen “de schrik nog in de benen” hebben, begrijpt de minister wel. “Geef ze even de tijd om het te regelen.” Maar als het nodig is kan de inspectie afdwingen dat verpleeghuizen bewoners weer toestaan bezoek te ontvangen en erop uit te gaan. Al wil De Jonge “niet gelijk in zulke termen spreken”, zei hij na nieuw coronacrisisberaad van het kabinet.

Op slot

Verpleeghuizen gingen in maart op slot voor bezoek om de opmars van het coronavirus daar te stoppen. Sinds 25 mei mochten bewoners weer één vaste bezoeker ontvangen, mits op hun locatie geen coronabesmettingen waren. Half juni werden de landelijke regels verder versoepeld: verpleeghuizen kregen de vrijheid om weer zelf beleid te maken over bezoek.

Sommige instellingen houden echter nog altijd strenge regels aan. Een aantal bewoners en familieleden eiste daarom van De Jonge dat hij die verpleeghuizen tot de orde zou roepen.

“Goed nieuws maar ook spannend”

Ouderenbond ANBO noemt het loslaten van beperkingen in verpleeghuizen “goed nieuws, maar ook spannend”. Directeur-bestuurder Liane den Haan vindt het “heel fijn” dat meerdere mensen tegelijk op bezoek kunnen komen. De ANBO roept verpleeghuizen op duidelijk te communiceren over de manier waarop bezoek het beste kan plaatsvinden. “We krijgen veel telefoontjes van mensen die het verwarrend en lastig vinden dat het in het ene verpleeghuis anders geregeld is dan in het andere.”

Verder benadrukt de ANBO dat verpleeghuisbewoners zeer kwetsbaar zijn en iedereen zich aan de regel van 1,5 meter afstand moet houden. “Niemand wil dat er een nieuwe besmettingshaard ontstaat en het verpleeghuis de bezoekregeling weer moet aanscherpen of opnieuw dicht moet.” (ANP)