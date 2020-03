De Jonge: wel degelijk nog tekort aan materiaal voor coronatest

Nederlandse ziekenhuizen moeten nog steeds zuinig zijn met tests, zegt De Jonge. “Die zuinigheid is geboden met het oog op de gebrekkige voorraden zoals die er op dit moment zijn.” Roche heeft de productie opgevoerd, maar daar wil De Jonge niet van afhankelijk zijn. “Het zou ook zeer helpen als we ook op een andere manier werken aan het verhogen van de testcapaciteit in Nederland. Dat is de reden dat we daarover nu met Roche in gesprek zijn.”

Kwaliteitscontroles

Die gesprekken gaan volgens de minister niet alleen over de schaarse zogeheten lysisbuffer, een vloeistof die nodig is om het virus op te kunnen sporen, maar ook over andere benodigdheden voor de tests. Roche benadrukte donderdag dat ziekenhuislaboratoria wel over de juiste stoffen kunnen beschikken, maar zich moeten afvragen of ze bijvoorbeeld de vereiste kwaliteitscontroles wel zelf kunnen en willen uitvoeren. (ANP)