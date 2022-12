De Rijnhoven benoemt nieuwe bestuurder

Marjolein Zanen wordt per 1 februari 2023 benoemd tot bestuurder van ouderenzorginstelling De Rijnhoven in Harmelen. Zij volgt Trudy Prins op. Zanen komt over van Argos Zorggroep waar zij de afgelopen drie jaar werkzaam is geweest als regiomanager.

Zanen heeft na haar studie Beleid en Management in de Gezondheidszorg diverse managementfuncties bekleed in de ouderenzorg. Zo was zij eerder manager klantrelaties bij HWW zorg. Daarvoor werkte ze bij het Bronovo ziekenhuis.

Meerjarenvisie

“Trudy Prins heeft zich met hart en ziel voor De Rijnhoven ingezet gedurende 9 jaar”, zegt Henk Smid, voorzitter van de raad van toezicht. “Marjolein Zanen kan met haar ruime ervaring met haar team van De Rijnhoven meteen aan de slag met het ontwikkelen van een meerjarenvisie.”

Utrecht

De Rijnhoven is een organisatie voor psychogeriatrie, somatiek en gerontopsychiatrie zowel intramuraal als in de thuiszorg. Locaties staan in de stad Utrecht, Harmelen en Montfoort. Naast thuiszorg heeft De Rijnhoven een behandel- en adviescentrum dat behandeling en advies biedt aan de bewoners maar ook in de eerste lijn. Er zijn ook twee locaties voor dagbegeleiding voor ouderen. De Rijnhoven is tevens een opleidingscentrum voor verschillende niveaus van zorgverlening in de ouderenzorg en voor specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en geriatrische fysiotherapeuten.