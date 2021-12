De top 50 van beste zorgaanbieders

ZorgkaartNederland heeft de vijftig best gewaardeerde zorginstellingen bekendgemaakt. Per sector is een top tien gepubliceerd van zorgaanbieders in de ziekenhuis-, thuis-, en verpleeghuiszorg, fysiotherapie en zorg van klinieken.

Op ZorgkaartNederland kunnen patiënten en cliënten hun waardering uitspreken voor zorgaanbieders. Elk verpleeghuis en elke organisatie in de wijkverpleging die tussen 1 januari en 1 november 2021 dertig of meer waarderingen kreeg, deed automatisch mee voor de top 50. Dat gold ook voor elk ziekenhuis en elke kliniek met honderd of meer waarderingen. Om aan dit aantal te komen, zijn de waarderingen van de verschillende locaties bij een organisatie bij elkaar opgeteld en voor de ziekenhuizen en klinieken ook de waarderingen van de zorgverleners werkzaam bij de locaties.

Top 50 Zorgkaart Nederland

Top 50 van 2021 laat een top 10 zien, van best gewaardeerde instelling per zorgsector. Dit jaar is de vijfde zorgsector fysiotherapiepraktijken toegevoegd aan het rijtje van verpleeghuizen, wijkverpleging, ziekenhuizen en klinieken. Hieronder staan de diverse lijsten, in alfabetische volgorde (er is geen nummer 1 en nummer 10).

Top 2021 – ziekenhuizen

Flevoziekenhuis – Almere

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis – Dirksland

Ikazia ziekenhuis – Rotterdam

LangeLand Ziekenhuis – Zoetermeer

Rode Kruis Ziekenhuis – Beverwijk

Sint Maartenskliniek – Nijmegen

SJG Weert – Weert

Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis – ‘s-Hertogenbosch

Stichting Laurentius Ziekenhuis – Roermond

Tjongerschans – Heerenveen

Top 2021 – fysiotherapiepraktijken

Fysio Broekhuizen – Harmelen Fysio Centrum Amsterdam – Amsterdam FysioQ – Sittard Fysiospecialisten Duiven – Duiven Fysiosportief fysiotherapie – Groningen Fysiovision – Geleen Fysius Rugexperts – Nijverdal JVDI de Fysioclub – Deurne Maatschap Fysio-Manuele Therapie Leidekker – Almelo Praktijk voor Fysiotherapie Daalmeer – Alkmaar

Deze sector is dit jaar voor het eerst toegevoegd aan het rijtje. En deze nieuwe binnenkomers krijgen meteen ‘overall’ het hoogste gemiddelde cijfer van deze vijf sectoren: een 9,4.

Top 2021 – verpleeghuizen

In 2021 zijn er minder organisaties gewaardeerd dan in 2020, doordat hospices en zorghotels dit jaar niet zijn meegenomen. Desondanks zijn er dit jaar aan verpleeghuizen ruim 4.000 méér waarderingen gegeven dan in vorig jaar. Dat resulteert in de volgende lijst met best gewaardeerde verpleeghuizen:

Amaliazorg – Oirschot

Cicero Zorggroep – Brunssum

Dagelijks Leven – Apeldoorn

Domus Magnus – Hilversum

Frankelandgroep – Schiedam

Het Gastenhuis – Amsterdam

Neboplus – Barneveld

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) – Twente

Verzorgingshuis De Koperhorst – Amersfoort

Wonen bij September, woonhuizen voor ouderen met dementie – Woerden

Top 2021 – thuiszorg

Aafje – Rotterdam

Allerzorg – Woerden

Breederzorg Thuiszorg – Uden

Home Instead Thuisservice – Heemstede (NH)

Pieter van Foreest, Thuiszorg – Delft

QualityZorg – Nieuw-Vennep

Thuiszorg Groot Limburg – Maastricht

Thuiszorg Rijnstad – Arnhem

ZorgAccent – AlmeloZorgfront DH – Rotterdam

Top 2021 – klinieken

Van de vijf sectoren in de Top 2021 heeft de sector ‘klinieken’ dit jaar in totaal de meeste waarderingen gekregen, namelijk: 27.590. Dit zijn klinieken met de hoogste beoordelingen:

Alexander Monro Ziekenhuis – Borstkankerziekenhuis – Bilthoven

Boerhaave Medisch Centrum – Amsterdam

CortoClinics – Schijndel

HartKliniek – Lelystad

OCON Orthopedische kliniek – Hengelo

Orthoparc kliniek voor innovatieve orthopedie – Bosch en Duin

Park Medisch Centrum en Parkkliniek – Rotterdam

PoliDirect – Heemstede (NH)

Vrouwenkliniek Zuidoost, polikliniek voor gynaecologie – Amsterdam

Zipper Clinics – Enschede

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste keuzewebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Duizenden mensen delen hier wekelijks hun ervaringen met de zorg. Met patiëntervaringen wil ZorgkaartNederland de zorg beter maken.