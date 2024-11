De Waalboog en LuciVer gaan samen verder

Woonzorgorganisaties De Waalboog en Luciver, beide gevestigd in de regio Nijmegen, fuseren per 1 januari 2025 waarmee De Waalboog een zevende locatie toevoegt.

De fusie werd ingegeven door het feit dat stichting LuciVer te klein is om als zelfstandige zorgorganisatie op lange termijn gezond te blijven bestaan. In 2023 heeft LuciVer De Waalboog benaderd voor een samengaan.

Kansen en risico’s

“Afgelopen jaar hebben we de kansen en risico’s van een juridische fusie zorgvuldig onderzocht. De conclusie hiervan is dat fusie van De Waalboog en LuciVer voor beide organisaties in meerdere opzichten voordelen oplevert” , aldus de Waalboog. “

De noodzakelijke stappen voor een fusie zijn nu gezet, het definitieve besluit om te fuseren is genomen. Ook VGZ Zorgkantoor is nauw betrokken geweest bij dit fusietraject. Het zorgkantoor ondersteunt deze strategische keuze om de ouderenzorg in de regio in stand te houden en ervoor te zorgen dat de zorg voor ouderen in Alverna en omgeving behouden blijft. Tegelijkertijd ontstaat door de fusie een solide organisatie die nu en in de toekomst goede ouderenzorg kan blijven bieden.”