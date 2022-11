De Wever en Amarant ontwikkelen leergang over omgaan met probleemgedrag

Om verpleegkundigen en verzorgenden te leren omgaan met zeer ernstig probleemgedrag, hebben De Wever en Amarant een leergang voor de ouderenzorg ontwikkeld. In het vijfdaagse programma leren zorgmedewerkers meer over de oorsprong van gedrag, interventies en fysieke vaardigheden om de cliënt en zichzelf te beschermen.

Amarant, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel, ontwikkelde eerder een leergang over omgaan met gedragsproblematiek voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Bij medewerkers van de Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag afdeling van De Wever bleek ook behoefte naar deze kennis. “Door de zeer ernstige gedragsproblemen is het belangrijk dat medewerkers meer weten over de oorsprong van het gedrag, interventies die toegepast kunnen worden en dat zij fysieke vaardigheden beheersen die nodig zijn om de cliënt en de professional te beschermen”, aldus De Wever.

Omgebouwd

De Wever is daarom op zoek gegaan naar een kennispartner. De Wever en Amarant hebben de leergang nu samen omgebouwd en geschikt gemaakt voor de ouderenzorg. Medewerkers van De Wever binnen het cluster kortverblijf die regelmatig met probleemgedrag in aanraking komen, kunnen de vijfdaagse leergang volgen.