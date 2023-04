De zes voornaamste motieven voor aanvraag PGB in 2021

Het Nivel deed onderzoek naar de redenen om een PGB aan te vragen. Hieruit is gebleken dat de meeste cliënten dit deden omdat zij de eigen regie wilden behouden en omdat ze door naasten verzorgd willen worden.

Verschillende motieven

Er zijn meerdere redenen om een PGB aan te vragen. Toch kwamen er zes belangrijkste motieven uit het onderzoek naar voren voor het kiezen van een PGB in de langdurige zorg.

Het behouden van eigen regie staat bovenaan met 60 procent. Op de tweede plek komt met 50 procent het verzorgd willen woorden door naasten. Zo’n 32 procent geeft aan dat de zorgorganisatie of zorgverlener alleen te krijgen is met een PGB. Er is te weinig flexibiliteit bij zorg in natura scoort 26 procent. Gevolg door 22 procent voor het niet verzorgd willen worden door te veel verschillende zorgverleners. En als laatst, met 15 procent, via PGB kan de zorg goedkoper geregeld worden dan via zorg in natura.

Hoge tevredenheid

De ruime meerderheid (89 procent) geeft aan tevreden te zijn met de PGB-zorg. Slechts 2 procent geeft aan ontevreden te zijn en in de toekomst niet meer voor PGB te kiezen. De overige 9 procent overweegt zorg in natura te kiezen als dit beschikbaar is en voorziet in hun behoefte.

De online vragenlijst voor het onderzoek werd ingevuld door cliënten die in 2021 een PGB hadden aangevraagd. In totaal vulden 374 cliënten de vragenlijst in.