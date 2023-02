De Zijlen krijgt nieuwe toezichthouder

Hij volgt Edwin Sinnema op, die vertrekt vanwege het aflopen van zijn tweede zittingstermijn.

De Groot is in het dagelijks leven directeur Shared Service Organisatie Noord bij het ministerie van OCW. “Met zijn kennis en ervaring in zowel Finance als ICT, hebben we een waardig opvolger gevonden. Zo blijft met hem de mix van competenties en personen in onze raad op sterkte”, aldus voorzitter van de raad van toezicht Henk Bakker.

Zelf zegt de Groot: “Ik kijk er naar uit om me in te zetten als toezichthouder bij De Zijlen. Als echte Noorderling en maatschappelijk betrokken voel ik mij verbonden met deze organisatie. De gehandicaptenzorg draag ik vanuit persoonlijke ervaringen een extra warm hart toe. Dat alles komt mooi samen in mijn nieuwe rol bij De Zijlen”.

De Zijlen

De Zijlen is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Met 1400 medewerkers ondersteunt De Zijlen ruim 1200 cliënten bij wonen, werk- en dagbesteding, ambulante begeleiding en gezinsondersteuning.