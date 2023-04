De Zorggroep benoemt nieuwe directeur Wonen

Cromheecke-Horsten begon als officier bij de Koninklijke Luchtmacht. Na enkele jaren maakte ze de overstap naar de zorgsector en volgde ze diverse relevante opleidingen. In de loop der jaren heeft Cromheecke-Horsten ervaring opgedaan in de ouderenzorg. In haar laatste functie was ze directeur Cluster Heerlen-Noord bij Sevagram. In deze functie stond aandacht voor de cliënten vanuit een welzijnsgedachte centraal.

Vitale gemeenschappen

De nieuwe directeur Wonen gaat op 15 mei van start bij de Zorggroep, met 5.500 medewerkers en 2.500 vrijwilligers de grootste vvt-aanbieder in Noord- en Midden-Limburg. Cromheecke-Horsten zal zich richten op de regio Noord-Limburg en de transformatie van de ouderenzorg middels vitale gemeenschappen.