De Zorggroep benoemt nieuwe directeur

De Zorggroep denkt in Wiggers de Vries “een ervaren, gedreven en verbindende directeur” gevonden te hebben. Wiggers de Vries heeft een brede ervaring in diverse lijnfuncties en toezichthoudende posities in de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur. Zijn laatste functie was Directeur Zorg bij het Laurentius Ziekenhuis Roermond.

In zijn nieuwe functie zal hij invulling geven aan de verdere doorontwikkeling van de sector EBC-GRZ. Ook zal hij bijdragen aan de strategische ambities van De Zorggroep als grote regionale zorgaanbieder met een maatschappelijke opdracht.

“Wat me enorm aanspreekt aan de visie van De Zorggroep is het denken in lokale toegevoegde waarde waarbij de cliënt zo lang als mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen”, reageert Wiggers de Vries over De Zorggroep. “En dit in nauwe samenwerking binnen de regionale zorgketen en het universitair kennisnetwerk ouderenzorg.”