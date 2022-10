De Zorggroep laat studenten wonen binnen zorglocaties

De Zorggroep biedt op de locaties in Baarlo en Venlo enkele studenten een kamer aan tegen een “schappelijke prijs”. In ruil hiervoor moeten de studenten een aantal uren besteden aan vrijwilligerswerk. De Zorggroep werkt hiervoor samen met Roommit.

Op beide locaties zijn twee kamers beschikbaar voor de studenten. De student hoeft geen zorgachtergrond of zorgopleiding te hebben en zal geen zorgtaken verrichten. Een student kan wel samen met de bewoners een kopje thee drinken, een spelletje doen, gaan wandelen, helpen met Facetimen, naar muziek luisteren of meehelpen met koken.

Maatschappelijk betrokken

Er worden bewust studenten geselecteerd die maatschappelijk betrokken zijn en het een mooi doel vinden om de levens te verrijken van de bewoners. De selectieprocedure loopt nog. Half oktober kunnen de eerste studenten naar verwachting de kamers betrekken.

Win-win situatie

“Het is een mooie win-winsituatie”, schrijven de organisaties in een persbericht. “De studenten krijgen de mogelijkheid een goedkope kamer te huren en ouderen krijgen een beetje extra hulp en ondersteuning. Beide organisaties denken dat er een mooie band kan ontstaan tussen verschillende generaties op één locatie. Bovendien is het vrijwilligerswerk van onschatbare waarde voor de bewoners. En aangezien de groep vrijwilligers steeds kleiner wordt en het moeilijk is nieuwe vrijwilligers te vinden, zijn De Zorggroep en Roommit heel blij met deze oplossing.”