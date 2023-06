Deel ouderenzorgorganisaties weigert veiligheidsindicatoren aan te leveren

Foto: gilles lougassi / stock.adobe.com

Een ander deel van een groep van dertien zorgorganisaties twijfelt nog.

Radicale vernieuwing zorg

Dertien zorgorganisaties hebben vandaag een brief gestuurd aan Zorginstituut Nederland. De zorgorganisaties werken samen binnen de landelijke beweging Radicale vernieuwing zorg in het verpleeghuis en thuis. Ze willen in gesprek over de aanlevering van de zogeheten ‘indicatoren basisveiligheid’. “Een aantal van ons is op het punt gekomen dat we deze vanaf dit jaar dan ook niet meer zullen aanleveren. En voor een aantal geldt dat wij de verplichting om de indicatoren aan te leveren in ieder geval dit jaar nakomen, maar ons ook sterk afvragen of op deze manier het beoogde doel wordt bereikt. Voor ons allemaal is duidelijk dat we het gesprek aan willen gaan.”

Kwaliteitsverbetering

De bestuurders leggen in de brief uit waarom ze onvoldoende meerwaarde zien in het aanleveren van informatie omtrent de indicatoren basisveiligheid: “Het aanleveren van cijfers zorgt voor verwarring omdat onduidelijk is hoe de indicatoren moeten worden geïnterpreteerd, het kost sommige organisaties veel tijd de cijfers aan te leveren, en het levert geen extra inzichten of kwaliteitsverbetering op.” De zorgorganisaties zeggen er niets op tegen te hebben om transparant te zijn naar de samenleving over de dingen die ze doen en wat dat oplevert, als dat bijdraagt aan het realiseren van waardevolle zorg. Ze willen met het zorginstituut in gesprek om samen tot alternatieve manieren van werken te komen die daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Waardevolle zorg

De bestuurders vinden dat er een omslag nodig is die ertoe leidt dat ouderenzorgorganisaties nu en later waardevolle zorg kunnen blijven leveren. “Hierbij hebben we nieuwe dingen te doen, maar we hebben ook iets te laten. Het vraagt dus ook afscheid nemen van gewoonten, werkwijzen, patronen die geen waarde meer toevoegen. In het netwerk Radicale vernieuwing zorg zijn mensen gewend om in een open sfeer over dit soort vraagstukken na te denken.”

Ondertekenaars

De brief is ondertekend door bestuurders van Sensire, Surplus, Mijzo, Reigershoeve, Woon Zorggroep Samen, Topaz, CarintReggeland, Innoforte, Driezorg, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Woonlandschap De Leyhoeve, Viattence en Avoord.