Defensie en UMC Utrecht creëren extra ic-bedden in hospitaal

In het Calamiteitenhospitaal in Utrecht komen 19 ic-bedden voor coronapatiënten. Defensie en het UMC Utrecht breiden daarvoor de bestaande capaciteit van 12 ic-bedden in het hospitaal met 7 plekken uit. Daarbij levert Defensie 56 verpleegkundigen, 10 artsen, 26 ondersteunende medewerkers en ic-materiaal voor de strijd tegen het coronavirus.