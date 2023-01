Defusie RHG kost 3,7 miljoen euro aan adviseurs en juristen

Foto: Nico Bekasinski / stock.adobe.com

Dat heeft RHG berekend op verzoek van Skipr. Dit bedrag is exclusief de kosten die Reinier de Graaf Gasthuis heeft gemaakt. Het Delftse ziekenhuis wil de hoogte van de nota’s niet bekendmaken. De rekeningen van de twee andere ziekenhuizen, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis, zijn betaald door RHG.

“Tijdens de ontvlechting zijn 3,2 miljoen aan advieskosten gemaakt”, zegt een woordvoerder van RHG. In die drie jaar is ook een half miljoen euro extra gespendeerd aan interimmanagers en adviseurs. Ze zijn relatief duur, aldus RHG.

RHG gaf het meeste geld uit aan rapporten van adviesbureaus over de organisatorische en financiële gevolgen van de defusie en hoe de ontvlechting zou kunnen plaatsvinden. Er werden businesscases opgesteld voor het LangeLand Ziekenhuis en er ging geld naar onderzoek over de toekomst van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC).

Geld naar juridische adviezen

In het ontvlechtingsproces werden vooral kosten gemaakt voor juridisch advies met betrekking tot het formeel regelen van de samenwerkingsverbanden die de drie ziekenhuizen behouden, de procesbegeleiding tijdens de defusie en onder andere de rechtszaak van Reinier de Graaf tegen RHG. Twee maanden geleden stonden 22 advocaten en juristen in de rechtszaal van de Ondernemingskamer. Die verdedigden de belangen van RHG, de ziekenhuizen en gremia, zoals OR’s, cliëntenraden en medische staven.

De rekening van 3,7 miljoen euro is volgens een verdeelsleutel betaald door de afzonderlijke ziekenhuizen, aldus RHG. De helft ervan komt voor rekening van HagaZiekenhuis, 40 procent betaalt Reinier de Graaf en 10 procent is voor LangeLand.

Kosten lopen op

Overigens blijven de kosten van de ontvlechting oplopen. Al maanden werken enkele juristen in opdracht van de OR van RHOC aan een nieuwe rechtszaak tegen RHG. Ze is het oneens met de defusie. Hierdoor maken ook de juridische adviseurs van de raad van bestuur van RHG extra kosten. De zitting voor de Ondernemingskamer dient volgende maand.