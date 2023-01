Delfts woonzorgcentrum na ophef voedselbezuiniging: ‘spijt van formulering’

De brief van het Delftse woonzorgcentrum Die Buytenweye over de bezuinigingen op het eten voor de ouderen had niet zo verstuurd mogen worden, schrijft zorgorganisatie Pieter van Foreest in een nieuwsbericht.

“Het spijt ons dat deze brief mede door de gekozen formulering mogelijk geheel verkeerd is begrepen” , aldus het centrum. “We lichten u graag e.e.a. duidelijk toe.” In het bericht legt het centrum uit dat er sprake was van “behoorlijk wat” voedselverspilling bij sommige afdelingen en hoe lastig het is om in te schatten wat een goede portie is voor een cliënt.

Passend

“De ene persoon is nu eenmaal een grotere eter dan de ander en de ene dag heeft een bewoner wellicht meer trek dan de andere dag. Dat is ook logisch en heel menselijk. Het is dan niet logisch om iedereen maar dezelfde grote portie op te scheppen en vervolgens weg te gooien wat overblijft. Om deze verspilling te voorkomen willen we graag een maaltijd verstrekken meer passend bij de persoonlijke behoefte van de bewoner.”

Voldoende voeding

Als een bewoner meer trek heeft is dat ook geen probleem, benadrukt de zorginstelling. Een gastheer of gastvrouw en/of vrijwilligers scheppen de maaltijden op. “Heeft een bewoner meer trek? Geen probleem, dan scheppen we gewoon nogmaals of wat meer op. Er is hoe dan ook altijd voldoende voeding beschikbaar met een wisselend assortiment. Die Buytenweye gaat aan de slag met de beleving rondom de maaltijd. Samen beperken we op deze manier bovendien de verspilling van teveel bereid voedsel.”