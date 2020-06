‘Demonstratie op Dam kan leiden tot nieuwe coronagolf’

Hoogleraar virologie Marion Koopmans houdt “serieus rekening” met de mogelijkheid dat de demonstratie tegen racistisch politiegeweld in Amsterdam op Tweede Pinksterdag kan leiden tot een nieuwe golf van coronabesmettingen. “Met zo’n grote groep is duidelijk dat die kans bestaat”, reageert Koopmans.

“Uit virusoptiek is dit een gebeurtenis die je liever niet ziet,” aldus Koopmans. De Dam stond maandag vol mensen die hun afkeer wilden tonen tegen racistisch optreden door de politie in de Verenigde Staten. Door de drukte was anderhalve meter afstand houden tot anderen voor veel demonstranten onmogelijk.

Solidariteit

Koopmans, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam, hoopt dat de deelnemers aan het protest de komende weken extra goed hun gezondheid in de gaten houden. Ze raadt die mensen aan zich bij milde klachten te laten testen op het coronavirus. Door grote samenkomsten, zoals de demonstratie, blijft mogelijk minder ruimte over voor andere versoepelingen, zegt Koopmans. “Het is ook een kwestie van solidariteit.” (ANP)