Den Haag krijgt proeftuin voor datagedreven ouderenzorg

Cardia en Respect, twee aanbieders van ouderenzorg in de regio Den Haag, gaan samen optrekken om datagedreven zorg te ontwikkelen. Ze starten daartoe een proeftuin waarin ze de komende twee jaar onderzoeken hoe gebruik van data kan leiden tot betere dienstverlening en processen.

Data-analisten gaan gegevens uit de verschillende interne softwaresystemen analyseren en aan elkaar koppelen om tot interessante en bruikbare informatie te komen. Op die manier willen de samenwerkende partijen bijvoorbeeld efficiënter zorgroutes plannen of preventieve maatregelen nemen tegen het coronavirus. Een andere mogelijke toepassing is om op basis van data te voorspellen welke zorgcapaciteit op welk moment nodig is en daar de inzet van personeel op aan te passen.

De proeftuin wordt gefinancierd door CZ zorgkantoor Den Haag en ondersteund door Stichting Woonz.