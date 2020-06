Den Haag krijgt studentenhuisarts

Wethouder Hilbert Bredemeijer (onderwijs) zegt tegen Omroep West: “Het aantal studenten in Den Haag groeit rap. Natuurlijk zijn er ook zorgen onder studenten. Bijvoorbeeld om de gezondheid of studiestress. Voor hen willen we een bezoek aan de huisarts zo laagdrempelig mogelijk maken. Daar komt bij dat internationale studenten het soms nog lastig vinden zich in te schrijven bij een huisarts. Dat is niet alleen onhandig, maar ook onveilig. Een echte studentenhuisarts stond daarom al lang op ons verlanglijstje.”

Student & Stad, een samenwerking van alle hoger onderwijsinstellingen en de gemeente, heeft huisartsenpraktijk De Doc gekozen voor deze taak. De Doc heeft twee praktijken in het centrum van de stad. De huisarts gaat StudentDoc heten.