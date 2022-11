Depressies bij ouderen vaak gemist

Depressieve ouderen belanden met doorligplekken, ondervoeding of pijn op de borst in het ziekenhuis, omdat psychiatrische problemen niet worden herkend. Het leidt tot extra zorg die niet nodig is als ouderenpsychiaters er eerder bij worden betrokken, stelt de ouderenafdeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). “Depressies zien er bij ouderen anders uit. Het uit zich bijvoorbeeld vaker in lichamelijke klachten of slaapproblemen”, zegt afdelingsvoorzitter Didi Rhebergen, zelf ouderenpsychiater in Hilversum, tegen het AD.