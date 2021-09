Derde coronaprik voor mensen met een zeer ernstige immuunstoornis

Interessant voor u

Nieuws WRR: zorg staat onder druk, politiek moet keuzes maken De kwaliteit van de zorg staat onder druk en daarom moet de politiek snel scherpe keuzes maken en prioriteiten stellen. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een van de belangrijkste organen die het kabinet adviseren. Lees verder

Nieuws NU’91 onaangenaam verrast met vaccinatieregistratie zorgpersoneel Beroepsorganisatie NU'91 is "onaangenaam verrast" dat het demissionair kabinet gaat toestaan dat werkgevers in de zorg kunnen vastleggen of personeel gevaccineerd is tegen het coronavirus. "Dat zijn medische gegevens, en zorgmedewerkers moeten daarin met dezelfde voorwaarden als andere mensen worden behandeld. We vinden het betreurenswaardig dat ze hiertoe overgaan", zegt voorzitter Stella Salden. Lees verder

Nieuws Zorgwerkgevers mogen vaccinatiestatus werknemers vastleggen In de zorg wordt het toegestaan voor werkgevers om vast te leggen of personeel is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge dinsdag op een persconferentie over corona. Hij benadrukt dat het niet om een plicht gaat. Lees verder

Nieuws Aantal coronapatiënten daalt Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gedaald tot 635, het laagste aantal sinds 28 juli. Het zijn er 23 minder vergeleken met maandag, staat in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Lees verder