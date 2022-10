Desiree Burger nieuw lid rvt Het Oogziekenhuis Rotterdam

Desiree Burger is het nieuwe lid van de raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Per 26 september is zij voorzitter van de commissie kwaliteit & veiligheid van de toezichtsraad.

Desiree Burger volgt Adam Cohen op die per 26 september is teruggetreden vanwege het aflopen van zijn twee benoemingstermijnen van in totaal acht jaar.

Medicus

Naast uitvoerend medicus (intensivist) in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft Burger ervaring in management- en bestuurlijke taken. Zo is zij onder andere lid van het dagelijks bestuur van de vakgroep intensive care en visiteur kwaliteitsvisitaties voor de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Daarnaast is zij gedurende acht jaar lid geweest van de raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam waar zij ook de portefeuille kwaliteit & veiligheid beheerde.