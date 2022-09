Deventer Ziekenhuis en Luscii starten pilot thuismeten bij hartfalen

Het Deventer Ziekenhuis (DZ) start een pilot met twintig hartpatiënten. Zij kunnen de metingen doen op het moment dat het hen goed uitkomt. In het ziekenhuis kijkt een verpleegkundig specialist mee naar de gegevens en begeleidt de patiënten waar nodig. Daarnaast krijgt de patiënt door thuismeten meer inzicht in zijn, haar of hen eigen ziekte om zo zelf te leren bijsturen.

Metingen van bloeddruk, gewicht en naleven van gezonde leefstijl worden via de Luscii-app ingevoerd en automatisch doorgestuurd naar DZ. Ook vullen patiënten via de app regelmatig een vragenlijst in over hun klachten. Bij afwijkende waarden krijgt de verpleegkundig specialist een melding. Samen met de patiënt wordt dan gekeken wat er moet gebeuren.