Deze ggz-aanbieders deden het financieel goed in 2023

Het rendement van de grotere ggz-instellingen lag in 2023 gemiddeld op 1,4 procent.

Foto: Anthony Leopold / stock.adobe.com

Dat blijkt uit een financieel overzicht dat is gemaakt door Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

Het financiële resultaat is in 2023 ten opzichte van 2022 gemiddeld iets toegenomen bij de grotere ggz-aanbieders: 1,4 procent tegenover 0,8 procent. De bedrijfsopbrengsten namen in 2023 toe met gemiddeld 7,3 procent.

Rendementen

Ggz De Hoop wist een stijging van het rendement te bereiken van 10,6 procent. Ook bovengemiddeld waren de rendementen van GGNet, Altrecht, GGZ Oost Brabant en Parnassia Groep. Beduidend minder goed presteerden Mentaal Beter (-5,2 procent) en Vincent van Gogh (-7,3 procent) Van Pro Persona en de Mutsaersstichting waren nog geen jaarverslagen binnen gekomen. Wat op zich al veelzeggend is.

PNIL

Met een toename van 17 procent vormden de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Emergis, GGz Eindhoven en GGZ Ingeest hadden meer dan gemiddeld hoge kosten voor personeel niet in loondienst, namelijk meer dan 35 procent.

Kostenstijgingen

Het grootste deel van de bedrijfskosten, 70 procent, wordt gevormd door directe personele kosten: lonen & salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en andere personeelskosten. Deze zijn vorig jaar met 5 procent gestegen. Ook de kosten voor onderhoud & energie, huur & leasing en afschrijvingskosten op immateriële en materiele vaste activa stegen sterk: met 11 procent. Net als de algemene kosten inclusief dotaties en vrijval voorzieningen. De kosten voor voedingsmiddelen & hotelmatige kosten en patiënt/client- en bewonersgebonden kosten stegen relatief minder sterk.

Grotere ggz-aanbieders

Kompas in Zorg verzamelde gegevens van ggz-aanbieders met een omzet van 20 miljoen euro of meer die grotendeels worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet.