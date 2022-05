Deze software vergroot overlevingskansen van benauwde pasgeboren baby’s

In Nederland krijgt een op de tien baby’s ondersteuning bij de ademhaling net na de geboorte. In 1 procent van de gevallen zijn significante ingrepen nodig. Hiervoor is het ‘Newborn Life Support’ (NLS) protocol opgezet, een instructieoverzicht over hoe te handelen bij baby’s met complicaties na de bevalling. Omdat neonatologen, artsen die zorgen voor zieke of vroeggeboren baby’s, vaak in stressvolle en medisch urgente situaties belangrijke beslissingen moeten nemen, wordt in 55 procent van de gevallen onbedoeld afgeweken van dit NLS-protocol.

Slimme software

Tim Antonius, neonatoloog bij het Radboudumc en trainer van het NLS-protocol, ontwikkelde met zijn team slimme software die de arts helpt beslissingen te nemen op basis van de beschikbare data. Een algoritme bepaalt aan de hand van bepaalde vitale parameters van de pasgeboren baby, zoals hartslag en zuurstofsaturatie, welke stappen de arts het beste kan nemen.

Ontwikkeling nieuw systeem

Het NLS-protocol is nu beschikbaar als pdf-document of papieren versie. Maar in kritieke situaties heeft een neonatoloog geen tijd om zo’n document te doorzoeken. Daarom heeft de startup ARNE – waar Antonius de oprichter van is – financiering ontvangen vanuit het ION+ fonds bij Oost NL en van venture builder NLC vanuit het Momentum fonds. Met de financiering kan ARNE verder met de ontwikkeling van het ‘electronic decision support system’ (eDST), waarmee essentiële informatie op een audiovisuele manier wordt gepresenteerd. Hierdoor heeft de arts zijn of haar handen vrij en is altijd inzichtelijk wat de volgende stap in het NLS-protocol is. De software is te gebruiken via een touchscreen dat op de wagen in de reanimatiekamer bij de verloskamer is geïnstalleerd.