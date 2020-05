Deze verpleeghuizen doen mee aan de bezoekerspilot

Interessant voor u

Opinie

Gedifferentieerde versoepeling van de lockdown is veel veiliger

Deze week is een start gemaakt met een stapsgewijze versoepeling van de 'intelligente lockdown' die nu al twee maanden duurt. Deze lockdown was nodig om de kwetsbaren te beschermen en te zorgen dat de zorg niet overbelast raakte. Maar de versoepeling die nu is ingezet, is riskant in het licht van die doelen