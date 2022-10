Deze zomer incident met mes en wurggreep in jeugdzorginstelling

In een gesloten jeugdzorginstelling in Zeist kon een jongere deze zomer met een mes op verlof en paste een begeleider een wurggreep toe. Uit onderzoek van het AD blijken ernstige incidenten plaats te vinden in Lindenhorst.

In 2025 moet grootschalige, gesloten jeugdzorg zijn verdwenen. Maar terwijl hervorming in gang wordt gezet, vinden nog altijd ernstige incidenten plaats, blijkt uit interne documenten en gesprekken met bronnen in en om Lindenhorst, een plek voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Kinderen kunnen hier door de rechter worden geplaatst.

Wurggreep

Deze zomer nam een begeleider een jongere in een wurggreep. Ook bleek een bewoner een mes in bezit te hebben – hij werd ermee op verlof gestuurd om het in te leveren. Medewerkers klagen al dan niet in interne communicatie over de inzet van tijdelijke krachten, die de regels niet goed kennen en behandeling op de groep zouden bemoeilijken. (ANP)