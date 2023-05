Diabetes Fonds wil duurzame aanpak van diabetescrisis

Een gezonde leefstijl kan ervoor zorgen dat mensen met diabetes type 2 straks minder of helemaal geen medicijnen meer nodig hebben. “Het is van groot belang dat leefstijlgeneeskunde een vast onderdeel van de zorgpraktijk wordt”, zegt Diena Halbertsma, algemeen directeur van het Diabetes Fonds.

Leefstijl meest logische behandeling

“Inmiddels zijn er al ruim 1,1 miljoen Nederlanders met deze ziekte en naar schatting zitten er nog eens meer dan 1,1 miljoen mensen met prediabetes, een voorfase van diabetes in de wachtkamer om deze ziekte te krijgen. Willen we deze diabetescrisis duurzaam aanpakken dan moeten we van minder medicijnen naar meer gezond leven. Ongeveer 40 procent van de 800 duizend mensen die medicijnen gebruiken voor diabetes kunnen daar helemaal mee stoppen als ze goede begeleiding krijgen bij het aanpassen van hun leefstijl”, zegt Halbertsma.

Het is daarom volgens de directeur niet langer meer de vraag of leefstijlgeneeskunde een belangrijke plek verdient in de zorg maar hoe we dit gaan aanpakken. “Er is voldoende bewijs dat aantoont dat gezonde leefstijl kan zorgen voor het (gedeeltelijk) omkeren van diabetes. Daarom roepen wij op om nu actie te ondernemen om leefstijl binnen vijf jaar de meest logische behandeloptie voor patiënten met diabetes type 2 te maken.”

Een persoonsgerichte leefstijl verbetert niet alleen de gezondheid en het leven van mensen met diabetes, maar draagt ook bij aan meer arbeidspotentieel, lagere zorgkosten en een gezondere maatschappij volgens de directeur van het gezondheidsfonds. Passende leefstijl als behandeling zou binnen vijf jaar een besparing van 2,7 miljard euro aan zorgkosten opleveren.

Acht actiepunten

Het is volgens het Diabetes Fonds een gemiste kans dat leefstijl zich niet richt op de grote en groeiende groep van mensen met diabetes type 2. De gezondheidswinst en bewezen effectiviteit van leefstijl in de behandeling van deze groep moet dienen als logische en vergevorderde voorbeeldcase. Het fonds vraagt de minister van VWS om regie te nemen en het acht-puntenplan te omarmen om passende leefstijlzorg (GLI+) voor mensen met diabetes type 2 beschikbaar, betaalbaar en bouwsteen van de zorg te maken.

De acht actiepunten bestaan onder andere uit een dekkend aanbod van passende leefstijlinterventies, de ontwikkeling van een bekostigingsmodel en meer tijd en ruimte bij de huisarts voor het gesprek over leefstijl.

Podcast over gezondheidsvraagstukken

Naast de actie actiepunten lanceert het Diabetes Fonds ook een podcastserie over de vraagstukken rond leefstijl in de zorg. In de eerste aflevering praten Diana Matroos, Jet Bussemaker en Diena Halbertsma over gezondheidsvraagstukken in Nederland. De podcast is te beluisteren via de website van het Diabetes Fonds.