Diabeteskoepel completeert bestuur

Bianca Rootsaert is gekozen tot bestuurslid van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Zij zal binnen het bestuur het cluster vertegenwoordigen van een aantal bij de federatie aangesloten beroepsgroepen, met name diëtisten, verpleegkundigen en apothekers.

Rootsaert is directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Ze gaat zich binnen de NDF sterk maken voor preventie en persoonsgerichte zorg. “We staan in de zorg, maar ook als samenleving, voor grote uitdagingen om de kwaliteit en de uitkomsten van onze zorg te verbeteren, ook ten behoeve van een doelmatige inzet van de middelen”, aldus Rootsaert. “De NDF gaat de komende vier jaar focussen op het haalbaar en gangbaar maken van persoonsgerichte diabeteszorg en preventie. Dat is een keuze waar ik mij graag voor inzet. Juist ook om die persoonsgerichte zorg door de hele keten heen te realiseren. Ook in de voedingszorg, ook in de beweegzorg.”

De NDF is de autonome koepelorganisatie die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. Binnen de federatie werken 37 partijen samen aan betere diabeteszorg.