Diabetici gaan online platformen niet beter gebruiken door groepslessen

Het aantal mensen met diabetes type 2 neemt toe. Het aantal zorgverleners kan geen gelijke tred houden. Patiënten krijgen daarom meer eigen verantwoordelijkheid in het zelf managen van hun aandoening. Toch gebruiken weinig patiënten online zelfmanagement om beter te kunnen omgaan met hun ziekte. Het groepseducatieprogramma dat ondersteuning bij zelfmanagement biedt, vergroot het gebruik van online zorgplatforms niet, blijkt uit het onderzoek van Du Pon.

“Een mogelijke oorzaak daarvan is dat de doelgroep niet geïnteresseerd is in dit soort interventies”, stelt de promovenda. “Naar verwachting zal inbedding van het platform in de standaardzorg de implementatie ervan vergemakkelijken. Een platform kan over een paar jaar deel uitmaken van de gebruikelijke zorg.”