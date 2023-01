Diakonessenhuis en zorgverzekeraar starten FitKliniek voor leeftstijlverbetering

Patiënten uit het ziekenhuis worden hier begeleid naar een gezondere leefstijl. De eerste tien patiënten met leefstijl gerelateerde hartritmestoornissen zijn net van start gegaan. De pilot loopt tot december 2024.

FitKliniek

In de FitKliniek krijgen patiënten coaching, fysiotherapie, diëtetiek en psychologische begeleiding. De FitKliniek biedt een programma op maat, waarbij de multidisciplinaire betrokkenheid van medisch specialisten uniek is, volgens het Diak.

De deelnemers volgen een intensief programma van drie tot zes maanden. Daarbij monitoren de behandelaars de patiënten nauwlettend met individuele coaching, digitale apps en aanvullende metingen in het ziekenhuis. Na deze periode start de patiënt vervolgbegeleiding bij een leefstijlcoach in de eigen omgeving.

Ziektelast

De FitKliniek is een initiatief van zorgverleners in het Diakonessenhuis. Zij zien dagelijks patiënten die minder, of misschien zelfs helemaal niet, ziek zouden zijn wanneer ze gezonder zouden leven. Reinier Tromp Meesters, anesthesioloog: “Bij het maken van andere leefstijl keuzes kunnen we gezamenlijk grote stappen maken bij het verminderen van de ziektelast. Ik vind dat wij als medisch specialisten hierin ook een verantwoordelijkheid te nemen hebben. Wij zien patiënten op een kwetsbaar moment in hun leven, en patiënten staan dan vaak open voor gedragsveranderingen. Met de pilot willen we dus testen of we patiënten kunnen ondersteunen bij het blijvend veranderen van ongezonde gewoontes.”

Zorgverzekeraar

De pilot is tot stand gekomen met steun van Zilveren Kruis. Hiernaast wordt er nauw samengewerkt met de huisartsenkoepels HUS en Unicum en leefstijlcoaches in de omgeving van de patiënt. Dat is immers belangrijk voor de overgang naar de latere fase. Om die reden zijn ook de gemeentes Utrecht en Zeist aangesloten.