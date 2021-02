Diakonessenhuis gaat preoperatief screenen via patiëntportaal

De preoperatieve screening gebeurt nu nog in vrijwel alle gevallen in het ziekenhuis. Vanaf 1 maart gaat dat veranderen in Het Diakonessenhuis. Patiënten kunnen de screening dan doorlopen via het patiëntportaal mijnDiak. Ze krijgen informatie aangeboden en vullen een digitale vragenlijst in. Een gedeeltelijke screening in het ziekenhuis of per telefoon is ook een optie, die keuze is aan de patiënt. Voor patiënten met een hoog risico op complicaties blijft de preoperatieve screening in het ziekenhuis.

Het ziekenhuis onderzoekt komend half jaar het effect is van deze manier van screenen en waar verbeteringen mogelijk zijn.