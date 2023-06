Diakonessenhuis opent kliniek voor planbare zorg

Het Diakonessenhuis is dinsdag van start gegaan met Diak Clinic, een kliniek voor planbare zorg. Hier biedt het ziekenhuis ingrepen die medisch nodig of gewenst zijn, maar die niet acuut zijn.

Diak Clinic is gevestigd in Zeist en Utrecht, en maakt gebruik van alle voorzieningen van het Diakonessenhuis. De kliniek start met een aantal veelvoorkomende behandelingen op het gebied van bewegen, buik, hoofd&hals en huid: heup- en knieslijtage, liesbreuk, galblaasproblemen, nierstenen, staar, oorontsteking en verdachte moedervlekken. Het aanbod groeit in de komende jaren verder, zo laat de ziekenhuisorganisatie weten.

Acute en planbare zorg scheiden

De nieuwe kliniek moet wachttijden voor ingrepen kort houden. Patiënten kunnen binnen twee weken gezien worden. Het Diakonessenhuis reageert hiermee op de spagaat tussen de spoedeisende zorg die 24/7 beschikbaar en de meer planbare zorg, waarin ziekenhuizen zich steeds meer bevinden. John Taks, voorzitter Raad van Bestuur: “Door het scheiden van deze twee zorgvormen kan het Diakonessenhuis antwoord geven op de vraag van patiënten om snel geholpen te worden. Dit is een bewuste strategische keuze van ons ziekenhuis en ik ben heel blij dat we onze patiënten nu de Diak Clinic kunnen bieden, het past bij deze tijd.” (ANP)