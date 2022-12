Dialysekliniek Noord gaat verder als Treant Dialysekliniek

Treant is als enig aandeelhouder al jarenlang nauw betrokken bij Dialysekliniek Noord. Tot nu toe was de kliniek een aparte BV. “Deze BV diende geen doel meer, maar bracht wel extra administratieve kosten met zich mee. Het was daarom logisch deze vorm van dialysezorg onderdeel te laten zijn van de zorg van Treant”, zegt Treant-bestuurder Ron Akkerman.

Nieuwe constructie

Per 1 januari 2023 gaat Dialysekliniek Noord daarom verder onder de naam Treant Dialysekliniek. Voor patiënten die gewend zijn naar Beilen te gaan, verandert er niets. “De continuïteit van de zorg is gegarandeerd en we mogen vijftien zeer deskundige medewerkers welkom heten”, aldus Akkerman.

De medisch specialistische zorg wordt al vanaf het allereerste begin van DKN geleverd door de nefrologen (internisten gespecialiseerd in nierziekten) van Treant. Zij blijven dit ook in de nieuwe constructie doen. De medewerkers van DKN komen in dienst van Treant. De locatie in Beilen is hiermee de 21ste locatie van Treant. Ook het Dialysecentrum Emmen (DCE) op ziekenhuislocatie Scheper gaat verder onder deze naam.