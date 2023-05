Dianet nieuwe behandelaar dialyseafdeling VUmc

Dianet verzorgt met ingang van 1 mei 2023 de dialysezorg op locatie VUmc van Amsterdam UMC. Dianet is ruim 20 jaar de dialysepartner van Amsterdam UMC op locatie AMC en voert daar de dialysebehandelingen uit voor klinische en poliklinische patiënten en zal dat nu op locatie VUmc ook gaan doen. Amsterdam UMC zal zelf geen dialysezorg meer leveren en alle dialysezorg overdragen aan Dianet.

Het zorgteam bestaande uit dialyseverpleegkundigen, dialyse-assistenten, voeding- en afdelingsassistenten van locatie VUmc gaat over naar Dianet.

De medische zorg gaat ook over naar Dianet. De internist-nefrologen van Dianet en Amsterdam UMC leveren deze gezamenlijk. De dialyseafdeling is sinds maart weer in de middagen geopend en zal de komende maanden worden voorzien van nieuwe dialysemachines.

“We werken lang samen met Amsterdam UMC en zien ernaar uit om met de nieuwe collega’s aan de slag te gaan”, zegt Carine Mijnarends, voorzitter raad van bestuur Dianet. “We verzorgen dialysezorg op meerdere locaties, in onze centra in Amsterdam en Utrecht. Daarnaast zijn we de grootste landelijke aanbieder van thuishemodialyse.”