Dienke Bos nieuwe directeur-bestuurder MIND

Dienke Bos is vanaf juni de nieuwe directeur bestuurder van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Bos zal Marjan ter Avest opvolgen. Zij nam in december afscheid van MIND. Dianne Burger zal tot juni de taak van waarnemend directeur-bestuurder op zich nemen.

Werkzaamheden

In de afgelopen jaren was Bos uitvoerend directeur van het onderzoeksprogramma YOUth aan de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Binnen haar wetenschappelijke carrière richtte zij zich vooral op het vergroten van inzicht in de ontwikkeling van gedrag, cognitie en neurobiologie bij kinderen en jongeren.

Later lag haar focus meer op mensen die zelf of als naaste te maken hebben met psychische klachten en de persoonlijke impact hiervan.