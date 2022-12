Digitaal contact voor 20.000 patiënten met Diakonessenhuis

Met de app kunnen patiënten vragen stellen aan hun zorgverlener in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is de eerste in de regio die de BeterDichtbij-app aanbiedt.

Terug lezen

Joost Geesing, MDL-arts in het Diakonessenhuis gebruikt de app regelmatig voor contact met zijn patiënten: “We willen het patiënten graag zo gemakkelijk mogelijk maken om contact met ons op te nemen. Als zorgverlener heb ik vaak al laagdrempelig contact met mijn patiënten, bijvoorbeeld telefonisch. Maar met de BeterDichtbij-app kan ik nu ook veilig online communiceren. Voor patiënten is het een makkelijke manier om op elk gewenst moment hun vraag te stellen. En het antwoord is ook altijd nog eens terug te lezen. Voor mij als zorgverlener is het prettig dat ik zelf het moment kan kiezen om de vragen rustig te beantwoorden.”

Afspraak poli

De afgelopen maanden heeft het ziekenhuis de app op steeds meer afdelingen getest. Inmiddels nodigt het ziekenhuis alle patiënten van wie e-mail en 06 bekend zijn uit om de app te gaan gebruiken. Patiënten krijgen de uitnodiging op het moment dat zij een eerstvolgende afspraak maken op de polikliniek.