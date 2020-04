Digitaal dagboek IC-patiënten opgepikt door organisatie prins Constantijn

Het idee van het dagboek is van Marc Buise, anesthesioloog-intensivist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Buise werkte het afgelopen jaar het ‘Post-IC dagboek voor morgen’ uit met het Eindhovense bedrijf Games for Health.

Voor patiënten leidt de opname op de IC achteraf regelmatig tot ernstige lichamelijke en mentale klachten. Het bijhouden van een dagboek kan deze leegte opvullen en bijdragen aan de verwerking van deze periode. In het dagboek delen zorgverleners gegevens met familie op afstand en de familie kan op een makkelijke manier met elkaar een virtueel dagboek maken met tekst, foto’s, film- en geluidsfragmenten.

Opschalen

Het dagboek voor IC-patiënten zou eigenlijk in oktober gelanceerd worden, maar is door de uitbraak van het coronavirus versneld. Het initiatief is opgepakt door non profitorganisatie Techleap.nl van Constantijn van Oranje. Dit met als doel het concept ook in het buitenland door te voeren.

Techleap.nl wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het helpt technologiebedrijven op te schalen met programma’s en initiatieven die de toegang tot kapitaal, markt en talent verbeteren.



Meerdere ziekenhuizen

Alle families van IC-patiënten in het Catharina ziekenhuis kunnen het Post IC-dagboek nu al gebruiken. Verpleegkundigen vullen het in via de bestaande computers naast de bedden, in een veilige ICT-omgeving. Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Isala Klinieken, Erasmus MC en verschillende Santeon ziekenhuizen gaan het Post-IC dagboek op korte termijn aanbieden.