Digitaal dagboek moet psychische klachten na IC-opname verminderen

Verpleegkundigen gaan vanaf volgende maand voor IC-patiënten een digitaal dagboek bijhouden. “Gebeurtenissen rond IC-patiënten worden bij ons al langer vastgelegd op papier”, vertelt RKZ-verpleegkundige Daphne de Winter. “In de nieuwe digitale versie kunnen we naast teksten ook foto’s en filmpjes opslaan. Patiënten krijgen daardoor thuis meer zicht op wat er tijdens hun opname is gebeurd. Dit kan patiënten helpen bij de psychische verwerking van de periode op de intensive care.”

Privacy

Ook naasten van IC-patiënten kunnen last krijgen van klachten na de opnamen. De Winter: “Heftige gevoelens van naasten kunnen zorgen voor psychische klachten als de patiënt weer thuis is. Dit soort emoties kunnen ook in het digitale dagboek worden vastgelegd en helpen bij de verwerking. Een ander voordeel van het digitale dagboek is dat de privacy van patiënten en hun naasten straks beter wordt beschermd.”

Post IC-syndroom

De Winter: “Wij proberen het post IC-syndroom op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. Daar beginnen we al mee tijdens de opname. Toch worden psychische of lichamelijke klachten van voormalige IC-patiënten niet altijd herkend door de patiënt zelf, familieleden of huisartsen.”

Bij het post IC- syndroom hebben patiënten na een IC-opname last van psychische, mentale en lichamelijke klachten. Het RKZ houdt sinds 2017 terugkomdagen om deze patiënten te helpen. Tijdens die bijeenkomsten is een multidisciplinair team aanwezig waar ex-patiënten met hun vragen terechtkunnen.