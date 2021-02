Digitaal platform verbindt coronapatiënt, mantelzorger en zorgprofessional

Amsterdamse ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties sloegen eind vorig jaar de handen ineen om ervoor te zorgen dat coronapatiënten sneller het ziekenhuis kunnen verlaten. Thuis kunnen ze dan onder begeleiding en met medicijnen en extra zuurstof werken herstellen. Sinds kort zorgt het digitale platform cBoards ervoor dat alle betrokken partijen over dezelfde informatie beschikken en laagdrempelig met elkaar kunnen communiceren. Zo kan de patiënt in de chat vragen stellen aan de zorgverleners. Daarnaast kan hij informatievideo’s bekijken via het platforms, bijvoorbeeld over het gebruik van de saturatiemeter.

Betrokken partijen

De organisaties die zijn aangesloten op cBoards zijn op dit moment: Amsterdam UMC, OLVG, BovenIJ ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Evean, Buurtzorg, de Amsterdamse Huisartsen Alliantie, Huisartsenposten Amsterdam en Huisartsenkring Almere/Amsterdam. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis droeg bij aan de samenwerking tussen deze zorgorganisaties en softwareleverancier Caresharing.