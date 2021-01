Digitale huisartsenpost spreekuur.nl breidt uit naar Drenthe

Spreekuur.nl is een initiatief van ICT-leveranciers Topicus en DigiDok. Het begon vorig jaar maart in huisartsenpost Eemland in Amersfoort en Barneveld, een maand later sloot Huisartsenpost Rijnmond aan. De uitbreiding naar Drenthe is mogelijk door een samenwerking met De Centrale Huisartsendienst (CHD).

De dienst is nu beschikbaar voor 2 miljoen Nederlanders. Patienten die er gebruik van maken, bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen. Ze kunnen eventueel een foto of video insturen. De digitale huisarts en triagist krijgen deze informatie binnen en verzorgen het consult via chat of videobellen. Een samenvatting wordt toegevoegd aan het EPD.