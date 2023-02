Diplomafraude in zorg verdubbeld

Het aantal actieve zorgmedewerkers dat wordt betrapt met een vals diploma of certificaat is in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook blijkt er markt te zijn voor valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het afgelopen jaar 95 meldingen gekregen over zorgverleners die met een vals diploma of certificaat aan het werk waren. Ook werd elf keer een melding gemaakt over zorgverleners met een valse Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat zijn er dubbel zoveel als in andere jaren, meldt de IGJ.

Vals diploma

De IGJ weet niet of het aantal meldingen het daadwerkelijke aantal mensen is dat met een vals diploma werkt “of slechts het topje van de ijsberg” is. “Als zorgverleners werken met valse papieren, is de veiligheid van patiënten en cliënten in gevaar”, waarschuwt de inspectie.

Personeelsgebrek

Volgens de IGJ is de diplomafraude mede te wijten aan het personeelsgebrek in de zorg. Werkgevers zoeken personeel via bemiddelings- en uitzendbureaus, die de cv’s, diploma’s en VOG’s controleren. Uiteindelijk zijn werkgevers zelf verantwoordelijk voor die screening, aldus de IGJ. Zij zijn wettelijk gebonden aan de zogenoemde vergewisplicht.

Werkgevers verantwoordelijk

De IGJ roept zorgwerkgevers daarom op om diploma’s en VOG’s van sollicitanten, werknemers of zzp’ers goed te controleren. “Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de controle. Wij vragen ook om valse papieren te melden aan het Openbaar Ministerie en de Inspectie. Want als zorgverleners werken met valse papieren, is de veiligheid van patiënten en cliënten in gevaar.”

Vanuit de zorgbranche klinken geschokte reacties. “Dit is zeer kwalijk”, reageert de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. “Het meest trieste is dat de kwaliteit van zorg hieronder te lijden heeft.” (ANP)