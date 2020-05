Directeur De Zorggroep wordt bestuurder Land van Horne

Marjon van de Mortel is per 1 september benoemd als lid raad van bestuur van Stichting Land van Horne. Vanaf 1 november dit jaar zal interim bestuurder Steven Han het voorzitterschap aan haar overdragen.

Van de Mortel (51) heeft verschillende functies bekleed in de verzorging, verpleging en thuiszorg in Noord- en Midden-Limburg. De laatste jaren was ze sectordirecteur bij De Zorggroep.

Van de Mortel ziet er naar uit om bij Land van Horne aan de slag te gaan. “De missie ‘jezelf zijn, jezelf blijven’ spreekt mij enorm aan. Essentieel voor het behouden van eigen regie en het maken van eigen keuzes. Die betekenis waar te kunnen maken voor cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners, is iets waar ik me graag voor inzet.”

Met 2500 medewerkers biedt Stichting Land van Horne thuiszorg, revalidatie, behandeling, zorgcentra, activiteiten en services aan in de gemeente Weert en omstreken.