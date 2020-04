Directeur failliete zorginstelling moet bijna een miljoen betalen aan PFZW

De zorgorganisatie was voornamelijk in de regio Twente actief en specialiseerde zich in thuiszorg. Door een bankroet in 2016 kwamen ruim tweehonderd thuishulpen van Solace ATC op straat te staan. De organisatie had toen ruim achthonderd cliënten. Ondertussen is de directrice een nieuwe zorgorganisatie begonnen, die vorig jaar onder politiek vuur kwam te liggen.

Betalingsregeling

De directrice had aanvankelijk met het pensioenfonds PFZW een betalingsregeling getroffen. Daarbij moest 150.000 euro per maand worden afbetaald. Toen de directrice liet weten hier niet aan te kunnen voldoen, stapte het pensioenfonds naar de rechter. Het gerechtshof heeft nu bepaald dat de directrice op persoonlijke titel aansprakelijk kan worden gehouden voor de niet betaalde pensioenpremies en veroordeelt haar tot het betalen van ruim 9,1 ton. Daarmee wordt een eerder vonnis van de kantonrechter bevestigd, waar ze tegen in beroep was gegaan.

Bestuursaansprakelijkheid

Er loopt ook nog een procedure die curator Jacques Daniels tegen de directrice opstartte. Hij houdt haar persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij heeft becijferd op anderhalf tot twee miljoen euro. Deze bestuursaansprakelijkheid heeft de directrice bij de rechter aangevochten. Ondertussen is er afgelopen september gedoe ontstaan over een nieuw zorgbureau dat de directrice is begonnen. De gemeente zegde het contract hiermee op, vanwege twijfels over deze nieuwe zorgorganisatie.