Directeur STZ stapt op

Van der Zwan startte bij STZ begin 2022. “Met haar achtergrond als zorgprofessional en biomedisch wetenschapper en met haar managementervaring in de (ziekenhuis)zorg en verzekeringen, heeft zij de vereniging de impuls gegeven die nodig was”, laat de organisatie weten.

Marjoleine van der Zwan: “Ik ben erg trots op wat we samen hebben bereikt en op de nieuwe fase waarin STZ zich nu bevindt. Nu deze veranderopgave succesvol is afgerond, is het voor mij tijd om het stokje over te dragen en een nieuwe uitdaging aan te gaan.”

STZ gaat na de zomer op zoek naar een nieuwe directeur. Het bestuur heeft in de tussentijd Danique Roodnat en Ilon Metaal gevraagd de dagelijkse leiding van het team STZ op zich te nemen.