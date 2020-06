Directeur Transmurale Zorg Den Haag verkast naar Onder Een Dak

Lisette van den Heuvel wordt medio augustus bestuurder van Stichting Onder Een Dak. Zij volgt hiermee Robert van der Krogt op, die de aanbieder van ggz en ondersteuning in Rotterdam na acht jaar verlaat.

Van den Heuvel heeft ruime ervaring in zorg en welzijn. Op dit moment is ze directeur bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Eerder was ze directeur/bestuurder bij Stichting Buddy Netwerk en werkte zij onder andere bij Stichting Mooi.

Enthousiast

De raad van toezicht denkt met Van den Heuvel een “gedreven verbinder” te hebben aangetrokken. “We verwachten dat haar ondernemendheid aanstekelijk zal werken en dat haar enthousiasme voor onze maatschappelijke opdracht mensen en partijen bij elkaar zal brengen”, aldus voorzitter Mieke Moor.

Kansen

Van den Heuvel ziet op haar beurt “een ambitieuze organisatie die op veel vlakken in beweging is”. Van den Heuvel: “Er liggen mooie kansen om verder te bouwen aan de ingezette verbinding: op het gebied van zorg en welzijn, in de wijken, met andere organisaties, met beleidsmakers.”